Mali: Nouvelles tensions entre les groupes armés signataires de l'accord de paix

Cette même source haut-placée au sein des autorités maliennes confirme que des véhicules ont bien été volés, à des habitants, mais ne confirme pas, en revanche, de violences physiques. Et dénonce le système officieux mis en place par l'ensemble des groupes armés signataires, ex-rebelles et groupes pro-gouvernementaux, qui incite leurs combattants à se payer sur les biens des populations civiles.

Les accusés répondent qu'aucune violence n'a été commise, mais que les voitures et un nombre inférieur de motos ont bien été récupérées, non pas à des civils, mais à des combattants d'Ansar Dine.

Les faits, remontent au 10 février, en fin de semaine dernière. Ils se sont déroulés dans la région de Ménaka. Les ex-rebelles de la CMA accusent le Gatia et le CSA, groupes armés pro-Bamako, de violences et de vols sur les populations civiles.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.