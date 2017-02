Congo-Kinshasa: Affrontements entre la secte Bundu dia Kongo et la police à Kinshasa

L'attaque a commencé hier soir et il y a eu à nouveau des tirs cette nuit. La situation était toujours tendue à la mi-journée. Les voisins de la résidence suivent avec anxiété les événements. Ils ne comprennent pas bien ce que font les membres de la secte et quelles sont leurs revendications. La population aux alentours est donc un peu spectatrice de cet affrontement entre la police et les adeptes de Bundu dia Kongo.

A l'intérieur de la résidence, il y a des blessés, également des morts. On a pu compter trois corps de personnes visiblement décédées, faute de soins. Un infirmier est présent mais sans le matériel nécessaire, notamment pour traiter les hémorragies. Il y a plusieurs blessés en tout cas dans la résidence, victimes notamment de blessures aux jambes et aux bras. A l'heure actuelle le CICR, la Croix Rouge, essaie de parvenir jusqu'à la résidence pour pouvoir les évacuer. Les fidèles parlent d'une quatrième personne décédée. Une information qui n'a, pour le moment pas pu être vérifiée.

De nombreux adeptes sont dans cette résidence mais on ne sait pas si le leader Muanda Nsemi est également à l'intérieur ou pas. Les fidèles refusent de le dire. Ceux-ci sont à l'intérieur, encore en train de prier, et à l'extérieur, positionnés autour de la résidence pour surveiller la police, qui elle, fait un blocus sur les différents axes qui mènent à ce bâtiment.

