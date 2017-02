La localité de Thieytou a célébré dimanche 12 Février l'anniversaire du décès de son fils Cheikh Anta Diop, en présence des élèves, des étudiants, des membres de son parti et de la classe politique de Bambey. Le Maire de la commune, Dr Cheikh Gadiaga a invité le Chef de l'Etat, Macky Sall et les différents partenaires à investir dans sa commune pour changer le visage du village natal de l'égyptologue qui souffre de son enclavement et de son manque de sécurité.

C'est une piste cahoteuse et sablonneuse par endroit qu'il faut emprunter pour relier la localité de Thieytou à partir de la ville de Bambey. En ce dimanche 12 février, des cars, des bus remplis d'élèves, d'étudiants, des membres de son parti, le RND, ou de la classe politique ont convergé vers le village natal de l'égyptologue.

Dès les premières heures de la matinée, les élèves des cours privés Cheikh Anta Diop de Pikine ont rallié le village avec des denrées alimentaires qu'ils avaient collecté avec l'appui d'hommes de bonne volonté.

Le Président du mouvement «Takhawou askane wi», Ibrahima Thiandoum, président du gouvernement scolaire et par ailleurs élève en classe de première aux cours privés Cheikh Anta Diop, explique qu'ils sont là pour apporter des vivres aux populations de la localité de Thieytou.

«Chaque année, on fait des collectes de dons à Dakar pour les remettre au représentant des villageois.

Je pense qu'un homme comme Cheikh Anta Diop, un savant, une grande figure de l'Afrique qui a passé toute sa vie à honorer les noirs mérite reconnaissance. Il a beaucoup travaillé pour l'existence des noirs», a-t-il déclaré.

Selon lui, cet homme ne mérite pas le sort réservé à son village natal. «Ce n'est pas un homme à oublier. C'était un savant africain.

On est fier de lui. On déplore beaucoup de choses ici car la route qui relie Bambey à Thieytou est dans un mauvais état. Il a passé toute sa vie à se battre pour la reconnaissance des noirs. On ne lui a pas rendu la pièce de sa monnaie», fait-il remarquer.

THIEYTOU, UN VILLAGE DÉMUNI ET MISÉRABLE

Le Dr Dialo Diop, secrétaire général du Rnd, après avoir prié au mausolée de Cheikh Anta Diop, a fait état de son émotion. «On ne peut qu'être ému du contraste entre la dimension planétaire de la personne et son œuvre et le dénuement et la misère de l'environnement du mausolée.

Il suffit qu'on te dise que c'est le village natal de Cheikh Anta Diop où il repose qui est entrain de devenir un lieu de pèlerinage mondial. Un village aussi démuni, aussi misérable que le village de Thieytou a pu produire un génie.

Et de se poser la question de savoir est que Cheikh Anta n'avait pas raison de dire que c'est un bâtisseur d'Afrique qui dort dans chacun de nos enfants. Et que ce bâtisseur endormi qu'il s'agit de réveiller en instruction, en éducation et en formation», dit-il.

Selon lui, l'Afrique ne mérite pas le sort qui lui est réservé et Thieytou en est le symbole vivant. «Nous sommes le continent le plus riche en ressources naturelles, le berceau de l'humanité communément admise comme une vérité.

Nous avons le potentiel démographique et la richesse humaine, principale ressource du monde entier, malgré le taux de mortalité maternel le plus élevé au monde», poursuit-il.

LE DILEMME DE L'UNITÉ DU CONTINENT

Pour Dialo Diop, il est tout à fait incompréhensible que le continent africain, riche en ressources naturelles ne puisse pas se développer.

Il trouve la réponse à ses propres questions et décrète que c'est parce que l'Afrique n'est pas unie qu'il en est ainsi. «Comment se fait-il que nous sommes le continent de la misère, des maladies, de la famine ? Alors que le continent respire la vie ?

Mais c'est parce que l'Afrique n'est pas unie et elle n'est pas maitresse d'elle-même. C'est sur cette voie que Cheikh Anta Diop a tracée que l'Afrique doit s'engager si elle veut se redresser et faire en sorte que la renaissance africaine ne soit pas un vain mot. C'est cette voie qui va nous mener vers la rupture», a-t-il conclu.

Pour la députée Aida Mbodji, «Cheikh Anta Diop est un label sénégalais, un label africain et un label Bambeyois qui s'exporte au-delà des frontières». Selon elle, il y a autre qui la lie à Sérigne Moutapha Mbacké Thieytou, un cousin de Cheikh Anta Diop.

«Le savant aurait aimé qu'on lui construise la route Bambey-Thieytou. Au Sénégal on attend la mort de quelqu'un pour chanter ses mérites. Lorsque j'étais dans le gouvernement, j'ai payé les frais de raccordement du village qui abrite son mausolée au courant de la Senelec pour un montant de 600.000 FCFA», a-t-elle laissé entendre.

ENCLAVEMENT, INSUSECURITE ET CYCLES SCOLAIRES INACHEVÉS : Les principaux maux qui gangrènent Dinguiraye

Le Maire de la commune de Dinguiraye estime que le visage de sa commune qui abrite le village de Thieytou est peu reluisant. Dr Cheikh Gadiaga lance un appel à l'état et aux différents partenaires pour investir afin de changer le visage de Thiaytou. Parmi les maux dont souffre la localité, il y a l'enclavement, l'insécurité, les cycles élémentaires et moyens incomplets.

«Nous voulons que le Cem soit construit», a signalé le maire. Le conseil municipal dans sa dernière session l'a nommé citoyen d'honneur de la commune de Dinguiraye à titre posthume.

Il faut rappeler que l'année dernière, l'école élémentaire a été baptisée au nom de Cheikh Anta Diop. Le ministre conseiller, Mor Ngom, présent à la cérémonie a annoncé le bitumage du tronçon Bambey-Thieytou avant 2019.