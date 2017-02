Le personnel des missions de maintien de la paix de l'armée et de la gendarmerie nationale… Plus »

Un tournoi qui a regroupé 203 lutteurs dont 92 dans la catégorie des poids lourds. Cet ultime succès n'est que la confirmation du talent de Reug Reug et sa mainmise dans la lutte traditionnel. Depuis qu'il a fait son irruption, il a fini de laisser son empreinte et faire l'unanimité dans la lutte sans frappe.

Sorti du duel qui l'a opposé en demi-finale à Louis Thior et qu'il a du reste remporté in extrémis après avoir contesté sa chute, Reug Reug s'était alors grandement ouvert la voie de la finale. Dans cette finale très disputé, le lutteur « Franc » devra passer à la moulinette.

En final, le sociétaire de Thiaroye Cap Vert a étalé sa grande technique et toute sa puissance athlétique pour battre tout ses concurrents et empocher le «jackpot » de 3.024.000 FCFA. Une victoire qui confirme une fois de plus la toute domination qu'il exerce dans la lutte sans frappe depuis deux saisons.

