Ile Maurice: Mauritius Union lance le Biz pack pour les entreprises mauriciennes

Le Biz pack comprend quatre produits, notamment le Fire & Allied Perils and Public Liability, l'Employers Liability and Personal Accident et le Motor et Medical Health.Il coûte Rs 25 000 par an. «Ce pack est une première étape.

À Maurice, les PME représentent 37 % du PIB. Il faut que les entrepreneurs comprennent qu'il faut sécuriser leurs entreprises et leurs activités. Et la MU veut devenir leur partenaire privilégié. Notre rôle, c'est de les soutenir par un dialogue permanent.»

Christophe Cluzeau a également fait mention des Petites et moyennes entreprises (PME), les «oubliées». «Les PME sont les secteurs d'activités auxquels on s'intéresse le moins. Pourtant, elles jouent un rôle fondamental dans le développement du pays.

«Cela fait 25 ans que nous travaillons dans le monde des assurances. Le Biz pack est arrivé à Maurice depuis le mois de juin et a déjà pris la température du marché mauricien», a déclaré Christophe Cluzeau, Head Of General Insurance du groupe d'assurances.

