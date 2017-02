Afrique de l'Ouest: Matchs amicaux - Nigéria et Côte d'Ivoire pour le Sénégal en mars

La CAN 2017 est terminée. Déçu après son élimination en quarts de finale par le Cameroun (4-5 dans les tirs au but, 0-0 après prolongations) à Franceville, le Sénégal remet déjà le bleu de chauffe. Afin de préparer le début des éliminatoires de la CAN 2019 en juin, les Lions de la teranga prennent les contacts.

Et pour les prochaines dates FIFA de mars, la FSF (Fédération sénégalaise de football) a déjà coché ses deux adversaires. Il s'agit du Nigéria et de la Côte d'Ivoire. C'est ce que révèle Abdoulaye Sow, vice-président de la FSF dans le quotidien local Stades.

Le Sénégal devrait affronter le 23 mars les Super Eagles à Londres puis le 27 les Eléphants à Paris. « On avait, c'est vrai, d'autres pays (Ndlr: Guinée, Tunisie et Maroc) mais on ne peut pas trouver meilleurs que le Nigeria et la Côte d'Ivoire« , a confié le responsable.