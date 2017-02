Angola: Le pays possède 60 millions d'hectares de forêt

L'Angola a déjà la carte géographique numérique et géoréférencée… Plus »

"Nous avons un taux de défloraison acceptable et contrôlé qui ne met pas en danger le pays", a-t-il garanti, soulignant que Uige, Cabinda, Moxico et Cuando Cubango étaient les provinces qui exploitent le plus les forêts et produisent du bois.

Selon le directeur général de l'Institut de Développement Forestier (IDF), Tomás Caetano, le premier Inventaire Forestier National, établi en 2008, et qui a enregistré 199 unités d'échantillon des 591 prévues en trois phases, a permis de faire l'observation directe des paramètres de couverture végétale, d'utilisation des sols, de la dégradation par la voie d'utilisation anthropique, de la présence des animaux sauvages et de la proximité des personnes dans la couverture forestière.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.