Angola: Le prêtre regrette le profit commercial tiré durant la Journée de Saint Valentin

Soulignant qu'il était nécessaire de transmettre aux nouvelles générations les manières de mener une vie pacifique, le prêtre a dit que quel que soit le moment que vivent le célibataire, le marié, le veuf ou le divorcé, qu'ils profitent de l'occasion pour rassembler ou joindre les morceaux de leur cœur, afin de se situer, au lieu de se perdre dans un monde des relations modernes de plus en plus compliqué.

L'amour doit être la réalisation des deux personnes qui se préparent au mariage, et la convivialité consciente de ce que pourrait être l'avenir, a-t-il ajouté, appelant les jeunes à surmonter les difficultés quotidienne et à acquérir l'excellence du moral évident pour le respect réciproque, fidélité et compromis.

