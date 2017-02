Cameroun: Saint Valentin - Les amours des Lions

A l'occasion de la fête des amoureux, CT fait une incursion dans la vie intime des Lions et les Lionnes indomptables.

La conquête des titres de vice-championne d'Afrique de football féminin et de champion d'Afrique de football masculin a aiguisé des curiosités au sujet de la vie privée des Lionnes et des Lions indomptables. Ainsi, à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin, le public se demande quels amoureux, ils sont. D'où une incursion de CT dans la vie de ces héros.

Un pan de voile a ainsi pu être levé sur leur vie amoureuse. Pour découvrir, dans la foulée de l'exultation de la victoire de la CAN 2017, que des flammes se sont déclarées ou ravivées. Une jeune dame ne s'est pas gênée à poster une vidéo sur WhatsApp, à visage découvert, promettant à Fabrice Ondoua, de devenir sa « prédatrice » amoureuse. Dans le post, elle se positionnait comme « deuxième bureau » et jurait de l'avoir, coûte que vaille.

La vidéo a dû sortir des bois, la fiancée titulaire du jeune gardien de but, qui a publié sur Facebook, des images bien expressives avec son champion. De retour à Yaoundé, plusieurs joueurs se sont montrés en galantes compagnies dans les boîtes de nuit et les restaurants. Et dans quelques cas, certains étaient en situation irrégulière. Ils fêtaient le trophée ! La vie amoureuse chez les Lions et les Lionnes ? Mystère et secret ici, tapeà-l'œil et extravagance là.

Oyongo Bitolo qui s'éclate à la moindre occasion, chantant et dansant sur les gradins, dans les vestiaires, les restaurants, les festivals, devient muet et ne laisse rien filtrer lorsqu'il s'agit de sa vie intime. Le défenseur des Lions préfère s'afficher avec les parents et les amis, presque jamais avec les filles. Pareil pour Nicolas Nkoulou. Il est connu qu'il est marié, père de deux enfants. C'est par SMS et vidéo très ciblés, mais entichés que Déborah Nkoulou galvanise sa moitié pendant les grandes compétitions. Elle ne le rejoint qu'en cas de nécessité. La même discrétion entoure la vie sentimentale de Benjamin Moukandjo, le capitaine de l'équipe.

Sollicité par les journalistes de CT qui voulaient savoir comment il prépare la Saint-Valentin, il a poliment décliné la demande. Chez les Lionnes, la vie amoureuse est un cocon difficile à pénétrer. Seules Annette Flore Ngoh Ndom et Madeleine Michèle Ngono Mani n'en font pas des énigmes. La première a posté des photos sur les plages après la CAN qui témoignent qu'elle n'est pas seule. L'époux de la deuxième l'accompagne quand c'est possible dans les grandes rencontres .

Jeannette Grâce Ngock Yango, Lionne indomptable : « Je suis une romantique »

« Le 14 février sera un jour normal pour moi. Pas que je ne suis pas amoureuse ou que je n'accorde pas d'importance à cette journée, mais juste parce que Mohamed, mon fiancé, n'est pas dans la même ville que moi. Donc je vais m'entraîner, me soumettre à mon programme normal. Mais, nous aurons le week-end pour nous rattraper puisqu'à ce moment-là, je ne travaille pas. Je suis une fille amoureuse et très romantique. Je suis possessive et je sais témoigner mon amour à l'être aimé».

Franck Boya, Lion indomptable : « L'amour ce n'est pas juste des paroles »

« Les choses ont bien changé en quatre mois pour moi. Le 14 février, je ne serai probablement pas près de ma petite amie en raison de mon nouveau contrat en Allemagne. Je vis mon amour tous les jours, ce n'est pas seulement le 14 février que Franck Boya aime. Je sais comment aimer, que ce soit ma petite amie, ma maman. Je sais être chaleureux en famille ou en dehors, j'évite de blesser. L'amour est un sentiment grand qui se partage et se communique de façon spéciale au quotidien ».

Sébastien Siani, Lion indomptable : « Je me laisserai aller »

« La Saint-Valentin, pour moi, c'est tous les jours. Je ferai de mon mieux pour satisfaire les attentes de la personne que j'aime. Mais, je sais que je le fais tout au long de l'année, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. En tant que champion d'Afrique, je ne pense pas que cela change quelque chose à mon élan amoureux. La performance a changé, mais le cœur est le même. Il me semble que l'amour qu'on célèbre le 14 février n'est pas seulement celui de la vie en couple. On a de l'amour pour ses parents, ses amis, ses fans».