Congo-Brazzaville: SNDE - Des cadres et agents formés sur la procédure de passation des marchés

Pour le directeur général du contrôle des marchés publics, Jean-Didier Elongo, la SNDE étant devenue maître d'ouvrage au même titre que les autres établissements publics où l'Etat a une participation majoritaire, ses agents et cadres doivent s'approprier les instruments de transparence dans la planification et la passation des marchés publics.

« La SNDE désireuse d'adhérer à la réforme du système de passation des marchés, conformément au décret présidentiel du 20 mai 2009, et de consolider l'application des procédures de passation des marchés, a envisagé cette formation d'une semaine », a indiqué le directeur général de la SNDE, Louis Patrice Ngagnon, estimant que l'atelier contribuera à l'amélioration des compétences de ses cadres et à l'efficience de son entreprise.

Selon ses initiateurs, l'atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de la SNDE, acteurs intervenant dans la chaîne des dépenses publiques, et constitue l'un des volets d'activités de la direction générale de contrôle des marchés publics. L'atelier est basé essentiellement sur la planification et la passation des marchés au Congo.

La cérémonie d'ouverture de cette session de formation a été lancée le lundi conjointement par Jean-Didier Elongo et Louis Patrice Ngagnon, respectivement directeur général du contrôle des marchés publics et directeur général de la SNDE.

