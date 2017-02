Congo-Brazzaville: France - « J'ai fait de ma passion mon métier », confie la journaliste Julia Mundele

Fervente militante des liens à tisser entre acteurs de l'entrepreneuriat des minorités visibles, Julia Mundele positive par ses mots et son image pour convaincre. Depuis le début de cette année, elle multiplie les interviews, chit-chats et couvertures d'événements de la diaspora comme celle organisée fin janvier par Emilia Mambissa et Ganique Bayouki pour Corine l'association les Etoiles, présidée par Corine Marteau. « Mon travail est d'expliquer les parcours de réussite pour montrer les modèles à suivre pour les Congolais de l'extérieur... », pro-active-t-elle.

« Non ! Les Congolais ont aussi leur place dans l'entrepreneuriat, l'enseignement, le partage de leur foi, les arts, la mode, la beauté, la politique ou la littérature », s'insurge Julia Mundele, toujours énergique, pragmatique, déterminée à motiver et donner sa place, après qu'il se sera trouvé, à chaque individu congolais.

