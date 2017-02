Congo-Brazzaville: Le PCAP lance le chantier de mise en place d'une fédération France

Le PCAP est un parti de centre fondé en 2011. Il a pour doctrine la social-démocratie et compte 13 élus locaux dans le Niari, la Bouenza et la Lekoumou.

Le PCAP, qui affiche de solides ambitions pour les élections législatives et locales de cette année, aura besoin dans la perspective du scrutin, de cette cellule de réflexion qui sera instituée officiellement le 20 mars prochain lors d'une assemblée générale. « Nous comptons sur la force et la détermination des membres du parti pour avoir un groupe parlementaire », a souhaité Alexis Ndinga.

L'objectif pour le parti est d'avoir une cellule de réflexion sur la place de Paris destinée à apporter le savoir-faire de l'Europe vers le Congo à travers la diaspora en vue des échéances électorales futures. Comme de nombreuses formations politiques congolaises, le PCAP a les yeux de Chimène pour la ville lumière et la diaspora de France. « Paris constitue un vrai enjeu. C'est une réelle vitrine pour porter au niveau du Congo et de l'Afrique centrale », pointe le président Ndinga. Paris constitue la première étape vers l'ouverture à l'international du parti. « La France est le premier maillon d'implantation à l'international et nous allons nous installer partout où sont présents nos compatriotes », a souligné Alexis Ndinga.

