Congo-Brazzaville: Russie - « La coopération entre les deux pays se développe progressivement »

Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de la fédération de Russie au Congo, Valery Mikhaïlov, lors de la conférence de presse consacrée à la « Journée du diplomate » organisée le week-end dernier au siège de l'ambassade à Brazzaville.

Dans son intervention, le diplomate russe a mentionné que le monde moderne connait une période de profonds changements dont l'essence consiste à la formation d'un système international polycentrique. L'année bissextile de 2016 était difficile pour le monde entier : la situation économique compliquée relative à la chute des prix du pétrole, les tendances de crise évidentes en Eurasie, au Moyen-Orient et en Afrique du nord, les nouveaux défis et menaces globaux. Les contradictions en Syrie, à l'Irak, en Libye, à l'Ukraine restent toujours irrésolues. De nombreux pays de l'Afrique sont déstabilisés. Le terrorisme est devenu l'une des réalités les plus dangereuses du monde moderne.

« Notre position constante est que la communauté internationale ne peut résister au terrorisme que par les efforts conjoints. Un élément clé de nos efforts est la promotion de l'initiative du président de la Russie Vladimir Poutine sur la formation d'une large coalition internationale contre le terrorisme sur la base du droit international et sous les auspices de l'ONU, sans politisation et sans politique de doubles standards, tout en respectant la diversité culturelle, le droit des peuples à déterminer leur propre destin, l'équilibre des intérêts... Nous attribuons une grande importance et soutenons l'initiative de Denis Sassou N'Guesso, le président de la République, de créer le Fond Bleu du bassin du Congo dans le but de protéger les ressources en eau et les forêts de la région », a déclaré le diplomate russe.

Parlant des relations bilatérales, l'ambassadeur de la fédération de Russie en République du Congo, a annoncé que la coopération entre le Congo et la Russie se développe progressivement, dans l'ambiance traditionnellement amicale. « Nous constatons le développement actif dans le domaine politique. Novembre dernier à Brazzaville nos deux ministères des Affaires étrangères ont tenu les consultations politiques, ayant confirmé que les positions de nos pays sur les grandes questions d'actualité sont proches ou coïncident, ce qui assure une base solide pour notre collaboration constructive dans le cadre de l'organisation des Nations unies (ONU) et d'autres organisations internationales dans la résolution de problèmes complexes d'aujourd'hui. Avec la partie congolaise, nous travaillons sur l'établissement des liens directs entre la Russie unie et le Parti congolais du travail (PCT). »

Valery Mikhaïlov, a indiqué que la locomotive traditionnelle dans les relations entre les deux pays est la formation des spécialistes congolais dans les universités russes. L'ambassadeur de la Russie au Congo constate que chaque année les congolais manifestent plus d'intérêt envers les études en Russie. Cette année académique 2016-2017 plus de 300 étudiants sont partis pour la Russie aux titres différents. Parmi eux, 75 au titre des bourses d'état. Avec la participation des ambassades de Russie au Congo et du Congo en Russie et des ministères de l'Enseignement supérieur, il existe le groupe de travail en charge de l'admission et de l'envoie des boursiers. En 2016, le ministère de l'Enseignement supérieur de la République du Congo, et le ministère de l'Education et de la science de la Fédération de Russie ont signé le mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. La contribution importante est faite par le Centre culturel russe (CCR) à Brazzaville, où on peut gratuitement étudier la langue russe. Il organise les évènements scientifiques et culturels, ce qui, précise-t-on, joue son rôle dans le rapprochement entre les deux pays.