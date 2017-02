Congo-Brazzaville: Danse contemporaine - « Ku ntala » sera présentée vendredi au public

La compagnie plante planétaire organise depuis cinq ans une série d'ateliers en danses traditionnelle, contemporaine et urbaine à l'endroit des jeunes danseurs chorégraphes du Congo et d'Afrique. Elle a été créée en 1997 au Gabon par Jean Claude Kodia. Il est auteur de plusieurs créations, entre autres, corps lié au son d'abstrait ; Au-delà de tes pas se créent des traces ; le silence, l'air patient ; le corps est un espace dans un espace ; Tourne au sol, le contact du corps et de la terre ; l'aveugle qui marche dans les ténèbres ; l'écriteau d'un saut d'ombre. Le chorégraphe pratique cette danse depuis plus de vingt ans. C'est pour Jean Claude Kodia une passion de jeunesse, indique-t-on.

Cette danse fait mention de l'être qui parle aux autres qui sont en face de lui. Issue d'une première création en 2015, « Ku ntala » est le résultat d'une collaboration entre la compagnie plante planétaire et six danseurs venus de différents horizons.

