Sénégal: Malick Ngaydé alias « DJ Malick », traqueur d'actes d'incivisme

Disc jockey et entrepreneur, Malick Ngaydé se bat en solo depuis un an pour mettre fin aux actes d'incivisme des Sénégalais dans la rue au quotidien.

Des maçons au sommet d'un immeuble en construction sans casque, un camion surchargé penchant d'un côté, des femmes, bébés au dos sur le marchepied d'un car rapide, un motocycliste qui supporte un passager perché du haut d'un étagement de neuf sacs de ciment...

Voilà les images insolites mais surtout irréfléchies que l'ont retrouve sur « Luttons contre l'indiscipline des Sénégalais », une page Facebook qui compile tous les actes d'incivisme des citoyens au Sénégal.

L'administrateur, Malick Ngaydé, alias DJ Malick a eu l'idée de créer cette page lors d'un embouteillage monstre à quelques encablures de chez lui. Par réflexe, il a sorti son téléphone portable et a filmé la scène. Une fois chez lui, il poste la vidéo via son compte Facebook personnel. Le petit film d'une scène ordinaire de la vie de Dakar devient viral.

Les internautes commentent, s'indignent et partagent. « Je n'en revenais pas du tout. La vidéo a rapidement eux des milliers de vues et j'ai eu des messages privés de personnes qui m'encourageaient et félicitaient de ce geste », se rappelle DJ Malick.

Le retour est positif et donne des idéesar. « C'est à partir de ce moment que je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens. Ce petit geste peut avoir un gros impact et il ne fallait surtout pas le négliger », dit-il.

Changer les comportements

Rentré de Los Angeles après un long séjour, ce passionné de musique décide d'alerter citoyens et autorités sur les comportements néfastes de certains individus dans la rue. « Les actes d'incivisme existent partout, mais ce que je vois ici au Sénégal n'existe nulle part ailleurs, notamment aux Etats-Unis, pays que je connais très bien », explique ce papa de deux enfants à la coiffure style afro bouclée par un bandeau. Lancée en février 2016, « Luttons contre l'indiscipline des Sénégalais », nourrie par de nombreuses contributions, compte à la veille de son premier anniversaire, 42580 fans.

Au Sénégal, de nombreux actes d'incivisme sont observés au quotidien : urines sur des façades publiques, véhicules garés au milieu de la chaussée, piétons apeurés par des scooters empruntant le trottoir ou encore eaux usées déversées dans la rue. Les citoyens indignés se contentent souvent de ruminer leur agacement à défaut d'agir.

Ces actes lamentés font désormais partie de la vie « normal » des Sénégalais. C'est pour changer les comportements que DJ Malick décide d'agir en traquant les individus auteurs de gestes peu recommandables. Il prend des images, relève le numéro d'immatriculation des véhicules et les file à qui de droit.

« Ma mission est de sensibiliser toute la populations sur le danger qui nous guette et qu'on continue à banaliser. Si personne n'agit, ces mauvais comportements pourraient entrainer des conséquences dramatiques », prévient-il.

« C'est mon combat »

Chaque matin, dans sa paisible résidence à Nord-Foire, Malick se connecte sur sa page, lis les messages privés reçus la veille, y répond avant d'examiner les photos et vidéos qui les accompagnent souvent.

De leur pertinence dépend la mise à jour de la page. « Les gens nous envoient systématiquement des photos et vidéos d'actes d'incivisme dont ils ont été témoins pour qu'on les publie sur notre page. »

Dans ce travail de fourmi, il est aidé par d'autres administrateurs avec qui il est en contact permanent. « Nous ne pouvons pas nous permettre de publier directement ce que nous envoient des gens. Avec le développement de logiciels et autres applications, il est facile de monter des images et vidéos qui peuvent pour paraître réelles », explique-t-il.

D'où la précaution pour lui et ses amis, de bien vérifier en s'entretenant avec l'expéditeur du média. Chaque jour, l'équipe soumet deux publications (vidéo et/ou photos) à l'appréciation des fans de leur page.

Il suffit de quelques minutes pour que les réactions d'indignation et de condamnation paraissent en commentaire. « C'est ce qui fait notre fierté : savoir que des gens réagissent à nos posts et se retrouvent dans ce que nous faisons. C'est ça mon combat », dit Malick avec un brin de superbe.

A la rencontre des populations

Après une année de combat, DJ Malick a eu à mener diverses actions de sensibilisation. Il a été au lycée Lamine Guèye où la direction lui avait ouvert les portes des classes pour qu'il échange avec les élèves. Il a également été invité sur les plateaux de quelques émissions à la télé et organisé une caravane dans des écoles avec le groupe Daara ji Family.

Organiser autant d'actions demande des moyens et DJ Malick avoue puiser sur ses propres ressources pour confectionner t-shirt et flyers à distribuer.

« C'est dur de mener un si grand combat avec ses propres moyens financiers et logistiques, mais loin de me décourager, je me réjouis de pouvoir encore agir », exulte-il. A cela s'ajoute les nombreux messages d'encouragement qu'il reçoit de toutes parts.

Parmi eux, celui de Seydou Guèye, ministre porte-parole du gouvernement. Pour 2017, DJ Malick prévoit de créer un site internet pour varier les thèmes, confectionner des goodies et autres articles avec l'effigie de son association pour la citoyenneté et le civisme en cours de légalisation.

Familier du micro, il est dans les démarches pour avoir une émission dans une radio. Celle de la star Coumba Gawlo est en haut de sa liste. S'il n'est pas à la chasse aux mauvais citoyens dans les rues de Dakar, Malick Ngaydé fait rouler les platines dans les cérémonies (mariages, baptêmes, anniversaires) ou prend la direction de son verger à Bambilor.

« C'est mes seuls moments de répit. Je n'abandonnerai jamais ce combat tant que les Sénégalais, surtout les plus jeunes n'auront pas pris conscience de l'importance d'assainir notre cadre de vie », promet-il. Tant mieux ! Le chemin est encore long.