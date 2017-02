Burkina Faso: Le ministère et le Syntsha s'accordent

Partout sur le continent africain, des intellectuels, hommes et femmes de différents domaines d'expertise et… Plus »

A l'issue des échanges, la section Syntsha du CHU-YO dit prendre acte et bonne note des décisions contenues dans cet accord. « Nous prenons nos engagements et nous attendons le gouvernement à l'œuvre », a laissé entendre M. Konfé.

Cependant, pour ce qui est du déploiement des forces de défense et de sécurité au sein de l'hôpital, « nous avons soumis un certain nombre de propositions, mais le syndicat a exprimé la nécessité de discuter avec sa base. Cette présence envisagée des policiers au CHU-YO, vise à dissuader les éventuels agresseurs sur les agents de santé», a fait savoir le ministre de la santé.

C'est dans le but de se prononcer sur leur mécontentement de la non prise en charge de leur plateforme revendicative par le gouvernement, que la section Syntsha (Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale) du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO), prévoyait une série d'activités. Cela devrait se ponctuer avec une marche suivi d'un sit-in les 9 et 10 février 2017.

