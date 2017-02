Mauritanie: Le Président de la République effectue une visite d'information à l'Etat Major de la Gendarmerie nationale

L'exposé a été présenté par le capitaine ingénieur Seyidna Ali El Hadj Hamed, adjoint du directeur des services techniques, chargé des technologies nouvelles de l'information et de la communication, qui a insisté, pour la circonstance, sur le haut dégré de l'opérationnalité de la gendarmerie nationale pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, les succès remportés au cours de la dernière période dans les domaines de la lutte contre le crime et le trafic des drogues, ainsi qu'en matière de sécurité et de garantie de la quiétude des citoyens et des résidents étrangers dans le pays.

Après avoir passé en revue des formations de la Gendarmerie Nationale, le Président de la République a salué le Chef d'Etat major adjoint de la Gendarmerie Nationale, le général de brigade Abdallahi Ould Ahmed Aicha, les officiers supérieurs et les chefs des bureaux et des directions relevant de l'Etat major de la Gendarmerie.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.