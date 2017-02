Sénégal: Saint Valentin - Les amoureux dans tous leurs états

Le personnel des missions de maintien de la paix de l'armée et de la gendarmerie nationale… Plus »

Tout comme Modou, Saliou, un autre marchand de fleurs rencontré au marché Case Bi, dit que les fleurs ne coûtent pas chères. Les fleurs plus légères à base de tissu coûtent entre 500 et 1.000 FCfa, celles qui s'allument et que l'on appelle « veilleuses » coutent 1.500 FCfa, les cartes sont vendues à 1.000 FCfa. Mais avec ces prix, on ne peut pas s'offrir un pétale de rose dans les grands magasins spécialisés dans la vente de fleurs.

Devant son étal, une cliente, Adama, la vingtaine révolue, n'arrive pas à faire son choix entre les cartes et les fleurs, finalement elle prend les deux et s'en réjouit. « Ni les cartes, ni les bouquets ne sont chers, alors que ne ferais-je pour faire plaisir à mon amour », lance-t-elle dans un rire contagieux.

Je gagne beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai vendu 15 bouquets de fleurs et 12 cartes, demain c'est sûr que j'aurai plus de clients », se glorifie-t-il, heureux comme un enfant.

Modou, vêtu d'une culotte courte, d'une chemise noire avec des rayures blanches et d'un pull gris pour se couvrir de la fraîcheur matinale de cette belle journée, est dans ce commerce depuis bientôt trois ans. « C'est en cette période que je vends le plus.

Les marchés de Dakar changent de couleur. Tout est rose, rouge, partout l'amour jubile et célèbre son jour. Le rond-point Liberté 6, connu pour ses grands bruits de klaxons de cars rapides et de bus Tata, essaye de rythmer son ambiance avec la Saint Valentin en musique douce, ou même des chansons d'amour qui sortent à l'intérieur du marché.

14 février, la fête des amoureux !!! A Dakar, la fête de Saint Valentin se célèbre de mille manières. Les uns préférant offrir des cadeaux à leurs amoureux, les plus inspirés improvisent, d'autres, plus classiques, choisissent un diner en tête-à-tête avec un bouquet de fleurs ou des pétales de roses biens parfumés.

