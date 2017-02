Alger — La 16e édition du salon "Talents et Emploi " se tiendra du 16 au 18 février au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger et réunira plusieurs entreprises et secteurs confondus, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Ce salon de trois jours constitue un "espace privilégié" de rencontres entre recruteurs et demandeurs d'emplois et où des offres d'emplois et métiers divers seront proposés, offrant ainsi une précieuse opportunité de contacts entre demandeurs d'emplois et recruteurs, souligne-t-on.

Devenue une tradition, la participation des entreprises au salon "Talents et Emploi", leur permettra d'actualiser et élargir leurs bases de données "pour davantage d'efficacité dans le recrutement des compétences", relève la même source.

"Sa régularité, la pertinence de ses ciblages, sa forte médiatisation font de ce rendez-vous, l'espace qui répond aux besoins, parfois urgents, des entreprises pour la réalisation de leurs objectifs stratégiques", selon les organisateurs.

Les entreprises présentes comptent ainsi peser de tout leur poids, pour attirer les talents dans un marché marqué par "la concurrence, la mobilité et l'émergence de nouveaux métiers", souligne-t-on.

Des mises à jour régulières sont postées sur le site www.talents-emploi.com et la page facebook de l'évènement https://www.facebook.com/talents.emploi.