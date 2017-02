Algérie: Ghardaia - Le programme de mise à niveau d'El-Menea a atteint plus des deux tiers

Ghardaia — L'état d'avancement du programme de mise à niveau urbaine de la ville d'El-Menea, chef lieu de la wilaya déléguée éponyme (275km au sud de Ghardaia), a atteint un taux de réalisation de plus des deux tiers (85%), a appris mardi l'APS du directeur de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction (DUAC) de la wilaya de Ghardaia.

Ce programme, visant la requalification et le renouvellement urbain des différents quartiers sous-équipés et l'aménagement des entrées de la ville, a porté principalement sur l'aménagement de ces quartiers, l'amélioration du réseau routier, l'extension de l'éclairage public et la création de nouveaux espaces verts et places publiques, a indiqué M. Abdelaziz Siouda.

Les travaux des projets de ce programme, qui se poursuivront durant l'année courante selon une approche participative avec la société civile, ont nécessité un financement, pour la seule année 2016, de plus de 1,3 milliard DA, a-t-il précisé.

L'objectif de ce programme est de renforcer l'attractivité de la ville et d'offrir des infrastructures adaptées, un espace écologique et un cadre de vie à même de favoriser le bien-être et l'épanouissement social et culturel des habitants de cette région à grandes potentialités touristiques et agricoles, a souligné le DUAC.

Pas moins de 63 km de voiries ont été viabilisées et bitumées pour améliorer la mobilité urbaine, ajouté à cela la réalisation de 06 km linéaires de réseaux d'eau potable (AEP) et 08 km de réseaux d'assainissement, ainsi que l'aménagement de quatre aires de jeux et quatre placettes et le renforcement de l'éclairage public sur une distance de 08 km, a fait savoir M.Siouda .

La région d'El-Menea est aujourd'hui le théâtre d'importantes transformations, sous l'effet de grands chantiers d'aménagement lancés par les pouvoirs publics pour sa mise à niveau et sa modernisation, afin de la hisser parmi les pôles attractifs pour l'investissement porteur de richesses, pour asseoir les bases d'un développement durable.

En matière de construction de logements, un nouveau pôle urbain à Hassi El-Gara, qui s'étend sur plus de 600 hectares extensibles, a été viabilisé pour un montant de près de 2 milliards DA afin de recevoir un programme de lotissement pour la réalisation de quelque 4.000 logements individuels, 500 logements ruraux, 1.500 logements sociaux locatifs et 100 logements du programme A.A.D.L (agence d'amélioration et de développement du logement) , selon le DUAC.

Plus d'une vingtaine d'entreprises et une dizaine de bureaux d'études ont été sélectionnés pour la réalisation de ces travaux d'amélioration urbaine qui ont généré plus d'un millier d'emplois.

Pas moins de 5 milliards DA ont été consommés auparavant (2015) pour la mise à niveau urbaine et la restructuration des différents quartiers des villes d'El-Menea et Hassi El-Gara, afin de redonner l'éclat et l'attractivité à cette coquette oasis, a rappelé la meme source.

L'objectif de ces actions est d'améliorer l'intégration de cette région, considérée de tout temps comme "passage obligé" pour le commerce transsaharien, dans le développement durable.