Afrique: La FAO appelle à aider davantage les petits exploitants agricoles à s'adapter au changement climatique

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a, dans un communiqué, appelé à aider davantage les petits exploitants agricoles à s'adapter au changement climatique, afin de ne pas compromettre l'avenir de la production alimentaire et ne pas nuire au Programme de développement durable à l'horizon 2030.

«Si nous n'agissons pas maintenant pour rendre nos systèmes alimentaires plus résilients face au changement climatique, nous risquons de sérieusement compromettre la production alimentaire dans de nombreuses régions et de condamner à l'échec les efforts internationaux visant à mettre un terme à la faim et à l'extrême pauvreté d'ici à 2030», a averti le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, à l'occasion du Sommet mondial des gouvernements qui se tient actuellement à Dubaï.

Selon lui, le secteur agricole détient la clé pour résoudre deux des plus grands problèmes auxquels l'humanité est actuellement confrontée : éradiquer la pauvreté et la faim et contribuer à maintenir des conditions climatiques stables au sein desquelles notre civilisation puisse s'épanouir.

Selon la FAO, il existe de nouvelles approches pour les aider à améliorer leurs rendements et à renforcer leur résilience, telles que l'engrais vert, avoir davantage recours aux cultures de couverture fixatrices d'azote, favoriser une gestion durable des sols, les techniques agro forestières et l'intégration de la production animale au sein des systèmes de cultures.

Actuellement, soixante-dix pays ne possèdent pas de services météorologiques établis. La FAO travaille en collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM) afin de développer des services à destination des agriculteurs, à faible coût, pour répondre à ce besoin.