Sénégal: Gouvernance d'Entreprise - La SFI lance son Programme à Dakar

La Société Financière Internationale (IFC), un membre du Groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec l'Institut Sénégalais des Administrateurs (ISA), a lancé aujourd'hui son Programme Gouvernance d'Entreprise au Sénégal.

Ce programme, soutenu par le Secrétariat d'Etat à l'Economie, SECO, de la Confédération helvétique, vise à promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise et à renforcer les capacités des acteurs clés du marché.

En effet, une bonne gouvernance d'entreprise rend les entreprises plus performantes, plus efficaces et plus responsables. En mettant en place de bonnes structures et de bonnes pratiques de gouvernance, les entreprises réduisent leurs risques, se protègent contre la mauvaise gestion et sont en mesure d'attirer de nouveaux investissements et capitaux pour financer leur croissance.

Pour Aliou Maiga, Responsable Secteur Financier, Afrique Sub-Saharienne, de l'IFC, son institution apporte une expérience unique en matière de gouvernance d'entreprise. Elle a déjà aidé plus de 11.000 entreprises dans plus de 30 pays à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gouvernance, ce qui leur a permis d'obtenir plus de 3,2 milliards de dollars de nouveaux financements".

Mr. Alioune Ndour Diouf, Président du Conseil d'Administration de l'ISA, note que l'ISA œuvre depuis quelques années à la promotion des bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise.