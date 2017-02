Cameroun: Fête de la Saint-Valentin - Ivre après un repas copieux, il laisse sa valentine accidentée et file à moto

Pensant ce matin lui offrir un moment romantique autour d'un verre, il a fini dans les bras d'une malheureuse bienfaitrice. Illustration cet après-midi du 14 février à Mélong, chef lieu d'arrondissement, département du Moungo.

Il était presque 14h quand le conducteur de moto taxi, José plus connu dans la localité de Mélong sous le pseudonyme de "Petit Piment", 30 ans, emmène sa compagne à moto au restaurant "Petit coin de plaisir" du quartier Ngallè à Mélong.

Au restaurant, il boit, sa compagne aussi. Mais au moment de repartir, patatras.

Aux environs de 16h, il est ivre, déjà, après avoir bu un casier de bières. Après son envolée éthylique, il a décidé d'aller finir son aventure "Valentinesque" chez lui avec sa valentine

Madame ne tient plus sur la moto, elle tombe et se blesse. Entre-temps, Petit Piment est parti, ne sachant pas que sa compagne ne se trouve pas sur sa moto. Les voisins le retrouvent au niveau du pont sur la rivière Ngallè, en direction de New Mélong en train de zigzaguer.

S'étant rendu compte que sa compagne ne se trouvait pas derrière lui, vue la foule qui était à sa poursuite, il a tenté de prendre la tangente par un chemin de plantation. Inconscient, il s'est retrouvé au sol. Les âmes de bonne volonté vont le relever.

Pris de panique, les yeux fermés, le motocycliste soûlard doit s'agripper sur une malheureuse dame venue à sa rescousse, croyant que c'est sa valentine, le taux d'alcool ingurgité étant au contrôle. La foule en furie a décidé d'en découdre avec lui. Il n'a dû son salut qu'à l'intervention prompte des gendarmes qui étaient de passage.

Comme quoi, « Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. » La Fontaine continue d'inspirer des fables de notre quotidien, et pas les plus romantiques qui soient.