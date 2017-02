Angola: Les habitants de la ville de Luanda célèbrent la Saint-Valentin

"C'est un moyen de plaire à notre compagnon et de montrer que l'amour est toujours fort malgré diverses vicissitudes que nous affrontons au cours des années de vie commune. L'amour surmonte les obstacles et nous sommes ensemble", a-t-elle ajuté.

Pour beaucoup, comme Gloria de Fatima, c'est l'une des dates les plus romantiques de l'année. La citoyenne est âgée de 40 ans et vit la Saint Valentin depuis ses 20 ans.

Des cadeaux en papier colorés et des roses rouges sont exposés des trottoirs et rues par des centaines de commerçants amateurs.

Des ours en peluche, cartes postales, des bijoux, des sous-vêtements sensuels et d'autres cadeaux attirent l'attention des citoyens, qui, même dans une année de crise, cherchent vivre ce jour avec intensité.

Luanda — La capitale du pays s'est réveillée mardi dans une atmosphère d'amour. Les rues et des dizaines de magasins, la couleur rouge, symbole de passion et de plaisir, annoncent une date spéciale: la Saint Valentin.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.