Angola: Un écrivain ivoirien considère le pays comme une source d'inspiration

Luanda — L'écrivain ivoirien Emmanuel Yao Ngoran a considéré mardi, à Luanda, l'Angola comme une source d'inspiration pour le développement et l'affirmation de l'Afrique, grâce à l'engagement des Angolais dans le processus de pacification et réconciliation du pays et de la région centrale du continent.

Prenant la parole lors d'une réunion avec la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, l'écrivain a souligné la contribution de l'Angola dans le processus de développement et affirmation de l'Afrique dans les différents segments, particularisant l'aspect du patrimoine culturel et de la reconstruction nationale.

"Ma gratitude à l'Afrique qui est en train de se reconstruire avec l'importante contribution de l'Angola et de me permettre de rencontrer et communiquer avec ce grand pays de l'Afrique Centrale et Australe", a déclaré l'écrivain.

À son tour, la ministre Carolina Cerqueira a mis en relief l'important rôle du Président de la République, José Eduardo dos Santos, dans le développement du secteur culturel, avec la construction d'infrastructures de formation artistique, telles que le Complexe des Ecoles d'Art (CEARTE) et la valorisation du rôle de l'éducation pour la paix en tant que fondement du développement et de la justice sociale dans notre pays.

Carolina Cerqueira a ajouté que l'Exécutif angolais, à travers le Ministère de la Culture, accordait une attention particulière à la formation, la promotion du livre, la dissémination de la lecture et de la musique dans des communautés.

En termes de patrimoine culturel, la ministre a souligné le projet Mbanza Kongo qui concoure à la liste du patrimoine culturel mondial.

La gouvernante a invité l'écrivain à visiter le CEARTE et les essais des groupes de carnaval comme un moyen de maintenir un contact direct avec les aspects de la mosaïque culturelle angolaise.

En Angola, à l'invitation de l'Union des Ecrivains Angolais (UEA), l'écrivain prévoit des visites aux musées de la Monnaie, de l'Esclavage, de l'Histoire Militaire, ainsi qu'au Mémorial Dr António Agostinho Neto, entre autres activités.

Emmanuel Yao Ngoran est l'auteur du livre la Rumba congolaise- sa splendeur, son parfum et sa profondeur".