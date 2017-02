En mars 1996, Sonatel faisait découvrir l'internet au grand public du Sénégal. 10 ans après, elle lançait la télévision numérique sur ADSL, l'internet haut débit du fixe. 20 ans plus tard, le très haut débit est accessible à des millions de personnes avec la 4G de l'internet mobile. Afin de vulgariser davantage les usages numériques, Orange baisse ses tarifs sur l'internet fixe, baisse ses tarifs unitaires de connexion mobile en augmentant les volumes et lance l'offre Keurgui Box pour satisfaire ses clients.

De même, Sonatel répond à la politique du gouvernement du Sénégal, à travers sa nouvelle stratégie « Sénégal Numérique 2025 », qui, par une accélération du développement du secteur, vise l'accès du plus grand nombre à un internet plus abordable et de meilleure qualité.

A travers cet accompagnement, Sonatel va contribuer à réaliser l'ambition de la stratégie «Sénégal Numérique 2025» de hisser le Sénégal parmi les 5 premiers pays africains les mieux connectés.

A cet effet, Sonatel baisse ses tarifs internet à compter du 15 février 2017. Ainsi, Sonatel pose son acte 1 vers 2025 par une baisse moyenne des tarifs de l'internet entre 15 et 20%.

Pour l'internet fixe résidentiel haut débit, Sonatel, n va vers une baisse des tarifs entre 15 et 20% sur les redevances mensuelles et les frais de mise en service des offres ADSL. Pour l'internet mobile très haut débit, Sonatel une augmentation jusqu'à 40% les volumes des Pass Internet pour le même prix.

Pour faciliter l'accès à Internet pour les professionnels, Sonatel va baisser les redevances mensuelles d'offres prépayées ainsi que les Pass internet à partir de 1Go à 2 500F CFA au lieu de 3 500 F CFA ;

«Le groupe Sonatel, opérateur leader de la téléphonie au Sénégal et dans la sous-région, poursuit ses efforts et place la qualité de service au rang de ses priorités», note le communiqué.

C'est ainsi que de nombreux investissements sont consentis à travers le déploiement de plusieurs outils modernes de gestion de la relation client et d'un programme de modernisation et d'extension du réseau technique et des systèmes d'information (SI) sur tout le territoire.