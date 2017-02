Algérie: Intempéries - Baisse attendue de la production d'agrumes dans la wilaya de Blida

Près d'une soixantaine d'agriculteurs ont pris part à cette foire d'un jour, ayant donné lieu à l'exposition de différents types d'agrumes réputés dans la région de la Mitidja, dont la Thompson navel et la clémentine, en plus de divers miels d'agrumes.

"Il y a 'très peu' d'agriculteurs assurés à cause de l'absence chez une majorité d'entre eux d'une culture de l'assurance", a déploré, à l'occasion, le directeur de la Caisse régionale des assurances agricoles, Athmane Akeb, soulignant que des campagnes de sensibilisation seront organisées pour remédier à cette situation et informer les concernés des multiples avantages assurés par la Caisse pour protéger leurs cultures.

S'agissant de l'indemnisation des agriculteurs affectés par ces pertes, le responsable de la DSA a assuré que "tout agriculteur assuré sera indemnisé", observant toutefois que les agriculteurs non assurés "n'ont aucun droit de revendiquer une indemnisation", tout émettant le souhait "que cela leur serve de leçon et qu'ils œuvrent, à l'avenir, à assurer leurs récoltes contre tous les risques dont les risques naturels".

Le secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la wilaya, Abri Maàmar, a, pour sa part, fait état de la découverte, lors de sorties de terrain, de "dégâts considérables" au niveau des vergers agrumicoles de Beni Tamou, Beni Merad et Oued El Alleugue, à cause des chutes de pluies accompagnées de vents forts, ayant occasionné la chute des oranges de leurs arbres, puis leur pourrissement.

