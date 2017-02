Cote d'Ivoire: La colère des journalistes ivoiriens

Après les mouvements d'humeur à répétition dans les rangs de l'armée, motivés par des revendications pécuniaires, les autorités ivoiriennes pourraient être confrontées à une crise médiatique sans précédent. L'incarcération de six journalistes, dimanche à Abidjan, pour « divulgation de fausses nouvelles » ayant incité les forces spéciales d'Adiaké à la révolte, pourrait pourrir davantage l'atmosphère en terre d'Eburnie.

Les principaux concernés sont Vamara Coulibaly, Yacouba Gbané et Franck Bamba Mamadou, respectivement directeurs des quotidiens indépendants « Inter » et « Soir Info », et des journaux proches de l'opposition « Le Temps » et « Notre Voie ».

A leurs côtés, figurent trois collaborateurs : Hamadou Ziao (rédacteur en chef de l'Inter), Jean Bédel Gnago (Soir info) et Ferdinand Bailly (Le Temps). Tous sont tombés, malgré eux, dans le collimateur du procureur de la république de Côte d'Ivoire, Christophe Richard Adou.

Il leur est reproché d'avoir enfreint à la loi portant régime juridique de la presse et au Code pénal qui répriment la diffusion de fausses nouvelles, les incitations de militaires à l'insoumission et à la rébellion, et l'atteinte à la sûreté de l'Etat.

L'arrestation des journalistes, tout comme les bruits de bottes entendus lors des récentes mutineries, nourrit la polémique en terre ivoirienne.

Elle provoque surtout de violentes réactions. Les organisations professionnelles des médias ont « condamné avec force » l'interpellation des confrères, et appelé les autorités à les libérer « immédiatement ».

Sans quoi, elles pourraient se mettre à dos toute une corporation qui ne marchande pas son attachement à la liberté d'expression.

Des actions de pages noires et des manifestations sont même envisagées par le Syndicat de la presse privée de Côte d'Ivoire (SYNAPP-CI) et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) pour obtenir la libération des détenus.

L'opposition est aussi montée sur ses grands chevaux face à cette situation pour la moins inédite. L'un de ses ténors, en l'occurrence l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Coulibaly, a qualifié l'interpellation des journalistes d' « abusive », tout en martelant que « l'atteinte à la sûreté de l'Etat ne vient pas de la plume des journalistes ».

A son entendement, il urge que le régime d'Alassane Ouattara libère les « ouvriers de la plume ». Point barre. L'autre souhait de l'opposant est que l'Assemblée nationale ouvre une enquête pour situer les responsabilités.

Polémique ou pas, l'arrestation des journalistes fait de la mauvaise publicité aux autorités ivoiriennes. Une telle démarche ne grandit pas un pays, si ce n'est ternir son image aux yeux de la communauté internationale.

De surcroit, un Etat comme la Côte d'Ivoire qui a voté la dépénalisation des délits de presse. Bien vrai que certains journalistes ivoiriens sont peu regardants sur l'éthique et la déontologie du métier, publiant parfois des légèretés à faire tomber de son siège, mais cette affaire a de quoi intriguer.

Le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné, a beau appeler les organisations des médias au calme, évoquant une « étape préliminaire de la procédure », ça sent le roussi. A commencer par la manière dont les journalistes ont été convoqués à la gendarmerie.

La plupart d'entre eux auraient été saisis par voie téléphonique et non administrative, comme l'exige la procédure en la matière. Une méthode manu militari, voire cavalière, que certains professionnels des médias ont déplorée avec juste raison.

On pourrait évoquer, dans ces conditions, une violation flagrante de la liberté de la presse. La procédure d'arrestation de ces hommes de plume inquiète donc à juste titre, tout comme son vrai mobile, dont Abidjan seule a connaissance.

Les mutineries dans l'armée seraient-elles le fait de journalistes assoiffés d'informations croustillantes et en quête du sensationnel ?

On a du mal à le croire. Les problèmes de la soldatesque ivoirienne ne datent pas d'aujourd'hui, et les écrits des journalistes incriminés en constituent certainement une photographie.

Il y a plus de trois ans que les questions de revendications minent le fonctionnement de l'armée, sans que le président Ouattara ne veuille vraiment si attarder. On allait défendre une position contraire si les réalités étaient autres.

Ce n'est malheureusement pas le cas. Des soldats en manque d'attention et d'affection ont fini par se faire entendre avec les armes, seul moyen dont ils disposent pour porter leurs revendications à la face du monde.

Loin de nous l'idée d'encourager cette façon de revendiquer, force est de reconnaître que le président Ouattara n'a pas été assez à l'écoute des militaires. Ceux-là mêmes qui ont œuvré en grande partie à son arrivée au pouvoir.

L'histoire pas très lointaine de la Côte d'Ivoire l'atteste. Toutes ces considérations prises en compte, on ne saurait admettre un projet de déstabilisation du pouvoir ivoirien, fomenté par des journalistes, fussent-ils proches de l'opposition.

Même le caractère stratégique des informations portées sur la place publique ne suffisent pas à fouetter un chat, puisque les grognes dans l'armée ne constituent plus un secret bien gardé.

Certes, en politique, tous les coups sont permis, mais le cas de la Côte d'Ivoire a quelque chose de vraiment étrange.

A la suite des mutineries, et en dehors des changements à la tête des armées, aucun mutin n'a été officiellement traduit en justice. Le clan Ouattara veut-il alors faire porter le chapeau aux pauvres journalistes ?