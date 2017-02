Ile Maurice: Accusé de possession de drogue, un pharmacien bientôt fixé sur son sort

Le 21 février. C'est la date à laquelle le pharmacien Alkesh Kumar Goburdhun, accusé sous neuf charges formelles de possession of dangerous drug for the purpose of selling, failing to keep dangerous drug register to date et breach of conditions attached to licence, connaîtra sa sentence devant la cour intermédiaire. Cette décision a été prise lors de l'audience de ce mardi 14 février, en cour intermédiaire.

Il est reproché à Alkesh Kumar Goburdhun d'avoir gardé plus de 2 000 comprimés de valium dans une armoire à son domicile et d'avoir fait de fausses entrées au Dangerous Drug Register, par rapport à une vente de Bromazepam et Clonazepam qui se trouvaient dans 360 comprimés. Il est également accusé d'avoir stocké du poison, soit de la codéine et du diphenhydramine, dans sa pharmacie. Cela s'est produit le 15 février 2010.

La poursuite a annoncé en cour que la somme de Rs 1 008 000 saisie par les enquêteurs de la brigade antidrogue chez le pharmacien, à l'avenue La Ferme à Quatre-Bornes a été transférée dans un «consolidated fund».

Le pharmacien est représenté par Me Raouf Gulbul.