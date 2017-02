Ile Maurice: Réforme du secondaire - L'Éducation dévoile son plan d'action

De nouvelles matières, une Teachers' Academy, un programme pour contrôler les leçons particulières... Ce sont là quelques-uns des changements qui auront lieu au niveau du secondaire. Le ministère de l'Éducation a donné le coup d'envoi du National Framework Curriculum pour les grades 7 à 9, lundi 13 février.

Les matières

Dès janvier 2018, il y aura 12 matières obligatoires. Neuf d'entre elles seront des core subjects (matières principales) et les trois autres des non core subjects. Quatre optional core-subjects seront aussi proposés.

Les «optional coresubjects»

Kreol morisien et langues asiatiques. Autres langues : l'Arabe.

Les «non-core subjects»

Physical Education, Life Skills et Performing Arts.

Ce qui change

Le curriculum :

Les sciences ne seront plus divisées par matière, soit la chimie, la biologie et la physique. Leur enseignement prendra plutôt une approche thématique. Des thèmes de la biologie, de la chimie et de la physique ont été identifiés et formeront une seule et même matière : la science.

Trois matières composeront les Social and Modern Studies : histoire, géographie et sociologie. La Business Entrepreneurship Education sera, elle, conçue afin d'encourager une culture d'entrepreneuriat. Cela comprendra la comptabilité, l'économie et business enterprise.

Les Technology Studies seront un combiné de trois matières : Design and Technology, Food and Nutrition et Fashion Studies. Les filles comme les garçons y auront accès.

En Performing Arts, les élèves s'adonneront à la musique, au théâtre et à la danse. Alors que pour Life Skills, ils auront droit à des formations sur la sexualité, l'interculturalité et la sécurité routière, entre autres.

Autres nouveautés

Des manuels scolaires standardisés. Une Teachers' Academy qui proposera des programmes de formation continue. Des resource centres pour les enseignants. Un programme de leçons particulières en ligne, en partenariat avec l'Open University.