Ile Maurice: Université de Stanford et UoM - 200 Mauriciens participent à une étude sur leurs origines ethniques

Ceux qui détiennent un passeport diplomatique ou spécial et qui souhaitent se rendre aux Émirats… Plus »

Sabrina Devi Dyall a déjà envoyé les 200 échantillons d'ADN des Mauriciens à l'université de Stanford et les résultats seront connus dans six mois. «Une fois les résultats obtenus, nous examinerons les biomarqueurs qui en résultent, de même que les variantes génétiques. On pourra alors lancer une autre étude auprès des personnes qui ne sont pas en bonne santé et effectuer des comparaisons de gènes avec ceux des personnes issues des pays de peuplement.»

En quoi le fait de le savoir change-t-il quelque chose ? L'Associate Professor fait état de la possibilité de cibler les médicaments. «Avoir plus d'informations sur les variantes génétiques permet d'obtenir une médecine ciblée. Il est clair que certaines populations ont des prédispositions communes pour des maladies spécifiques et d'autres pas. À ce moment-là, les laboratoires pharmaceutiques peuvent travailler sur des médicaments qui seront différents pour chaque population.»

Le dernier recensement mauricien datant de 1973, elle a dû consulter le Central Intelligence Agency World Fact Book. Et en octobre2015, elle a débuté les prélèvements de salives auprès de Mauriciens de toutes ethnies confondues. À la mi-janvier 2017, elle n'avait recueilli que 158 échantillons. Mais après parution de l'article dans le journal, elle a pu compléter l'échantillonnage. Les seuls prérequis de l'étude étaient que les quatre grands-parents du participant soient nés à Maurice et qu'il n'y ait pas eu de mariages entre personnes de la même famille pour éviter la consanguinité, qui fausse les données.

Cette Associate Professor, spécialisée en biologie moléculaire auprès de l'Imperial College de Londres, a fait de brillantes recherches auprès des universités de Californie, de Manchester, de Melbourne et de Nottingham. Elle a regagné Maurice en 2009 car elle avait le mal du pays et a aussitôt obtenu un emploi à l'UoM. En 2014, lorsque l'étude sur la composition ethnique des Mauriciens lui est confiée, plusieurs mois s'écoulent avant qu'elle n'obtienne une réponse quant à l'ethics clearance pour la mener.

Temporal Genetic Evolution of the Mauritian Population. C'est ainsi que l'université de Stanford, en collaboration avec l'université de Maurice (UoM), a intitulé son étude sur la composition ethnique.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.