Sénégal: Boris Johnson remercie Macky Sall "pour son leadership dans la crise gambienne"

Le personnel des missions de maintien de la paix de l'armée et de la gendarmerie nationale… Plus »

"Par exemple, le mois prochain, ils dirigeront conjointement une visite du Conseil de sécurité de l'ONU dans la région du Lac Tchad. Cette coopération entre dans le cadre d'un partenariat sécuritaire et économique croissant entre le Royaume-Uni et le Sénégal", a-t-elle annoncé.

Selon l'ambassade britannique, "le Royaume-Uni et le Sénégal travaillent en étroite collaboration sur des questions de politique étrangère, en Afrique de l'Ouest et au-delà".

En prélude à sa visite, Boris Johnson s'est réjoui "d'être le premier ministre des Affaires étrangères à effectuer une visite en Gambie cette semaine et d'avoir l'opportunité de faire la connaissance de SEM Adama Barrow, président nouvellement élu de Gambie et SEM Akufo-Addo, président nouvellement élu du Ghana".

"Ces visites font suite à de récentes élections qui se sont bien déroulées en Gambie et au Ghana et reconnaissent la consolidation de la démocratie en cours dans la région", souligne la représentation diplomatique britannique.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.