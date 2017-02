Sénégal: Santé - La fondation Bill et Melinda Gates note des progrès

Bill et Melinda Gates a dans sa Lettre Annuelle de 2017 constaté que le monde assiste au progrès le plus rapide dans la santé mondiale et une réduction de la pauvreté.

En effet, la Lettre de 2017 est adressée à l'investisseur et philanthrope Warren Buffet et célèbre le progrès incroyable qui a été fait depuis 2006 quand il a donné $30 milliards à la Fondation Bill et Melinda Gates. Son don a permis à la fondation et à ses partenariats d'investir dans des nouvelles technologies, des solutions et de la recherche qui pourrait sauver des vies, soutenir des familles et diminuer les niveaux de pauvreté extrême.

Par exemple, les vies de 122 million d'enfants à travers du monde ont été sauvées depuis 1990, 86% d'enfants du monde reçoivent des vaccins fondamentaux, et pour la première fois dans l'histoire plus de 300 million de femmes utilisent des contraceptifs.

Partout en Afrique, Bill et Melinda constatent qu'il y a des améliorations importantes dans les domaines suivants de développement : la mortalité des enfants de moins de cinq ans à cause de la pneumonie, la diarrhée, le paludisme a diminué de 54% à travers l'Afrique sub-Saharienne (Unicef), l'amélioration de l'accès à l'information sur la santé reproductive et sur les nouvelles méthodes de contraception signifie qu'aujourd'hui plus de femmes ont le pouvoir de prendre leurs propres décisions sur la planification familiale. La pauvreté extrême en Afrique sub-Saharienne a diminuée de 28% depuis 1990 (UN)

Au fil des années, la Fondation Bill & Melinda Gates a collaboré avec des donateurs, des gouvernements, le secteur privé, et la société civile en vue d'aider la population du Sénégal à vivre en bonne santé et de façon productive. Depuis 2006, la fondation a été témoin d'histoires incroyables de progrès et espoir dans le pays.