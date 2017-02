Après le redémarrage des guichets uniques d'assistance aux femmes et enfants survivant de violence à Pointe-Noire et Brazzaville, l'association Azur développement fait le bilan des sept mois d'intenses activités marquées par la sensibilisation, l'écoute, les descentes et l'accompagnement.

Grâce au financement du Fonds mondial pour les femmes et le Programme concerté pluri acteurs Congo, l'association Azur développement par le biais de ses animateurs s'est déployée sur le terrain dans les villes de Pointe-Noire et Brazzaville pour réaliser des activités d'écoute, de counselling, de sensibilisation dans les écoles, les centres de santé intégrés, les quartiers sans oublier les descentes pour l'identification des cas, etc.

À Pointe-Noire par exemple, dans les arrondissements 1 Lumumba et 2 Mvou Mvou, 36 chefs de quartiers ont été sensibilisés.

528 femmes, 240 filles, 225 hommes, 230 garçons, 57 leaders dans la prévention et la prise en charge des cas de violences ont été sensibilisés aux différentes formes et manifestations des violences faites aux femmes et aux enfants sur les 600 prévus. 27 femmes et filles ont eu accès aux soins de santé. 87 cas de violences écoutés et 34 suivis et assistés.

Pendant ces descentes, l'association Azur développement a échangé sur les droits des femmes et sur leur prise en charge psychologique, médicale et juridique.

En matière de droit à la santé par exemple, une femme séropositive et trois femmes enceintes séropositives ont été sensibilisées à leur conduite à l'avenir pour préserver leur vie mais aussi celle de leurs semblables. L'observation du planning familial et la prévention des grossesses non désirées ont également fait l'objet de la sensibilisation.

Ces sessions de sensibilisation à l'endroit des femmes reçues dans les centres de santé intégrés, les femmes vivant dans les quartiers et les femmes séropositives sous traitement ou non, sans oublier les filles scolarisées et celles non scolarisées ont été très bénéfiques pour les femmes car chacune d'elle a appris à travers des conseils comment être à l'abri désormais des maladies.

À la faveur du redémarrage du guichet d'assistance aux femmes et enfants survivant de violence à Pointe-Noire, l'appui pour les soins de santé, l'accompagnement juridique et judiciaire, l'orientation vers d'autres services complémentaires ont été faits par Azur développement.

Aussi de nombreuses émissions interactives ont-elles été organisées sur des sujets de violence faites aux femmes et aux filles. C'était l'occasion pour ces victimes de témoigner et de les dénoncer.

Ainsi, de juin à décembre, Azur développement a été à l'écoute des femmes et enfants survivant de violence en stratégie fixe et mobile. L'appui psychologique, médical, les conseils juridiques sur les procédures judiciaires et orientations vers la police ou le procureur de la République, l'appui à la rédaction de plaintes, le suivi de dossiers de plaintes à la police, celui de la transmission des dossiers de la police au tribunal de grande instance sont, entre autres, les services spécifiques fournis par l'association Azur dévéloppement .

À Brazzaville, avec la mise en place pour la première fois d'un guichet d'assistance aux survivant de violence psychologique, physique, sexuelle et économique qui a commencé en novembre dernier, la sensibilisation a touché 203 femmes, 66 hommes, 318 filles, 326 garçons et 34 leaders.

Trois cas de violence ont été identifiés et sont en train d'être pris en charge dont un cas d'une fille de 9 ans victime de violence sexuelle et dont l'agresseur a été mis aux arrêts par les services de police. Ces différentes actions sont menées avec le concours et la collaboration des pouvoirs publics (mairies, police et instances judiciaires).

Azur développement participe au développement socio-économique et culturel du Congo avec pour principaux objectifs: promouvoir l'échange culturel en développant des programmes d'échange culturel, l'art et la littérature congolais, contribuer à l'éradication de la pauvreté par l'initiation, le montage et la mise en œuvre des activités socio-économiques, apporter une assistance multiforme aux malades, aux personnes démunies et aux enfants vulnérables, œuvrer pour la protection et la valorisation de l'environnement.