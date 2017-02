Cote d'Ivoire: Les nouveaux défis de Yaya Touré à Manchester-City

Pour sa 7è saison sous les couleurs de Manchester City, Yaya Touré reste l'une des pièces maitresses de cette formation dont il a participé aux moments les plus glorieux de son histoire.

Deux titres de champion d'Angleterre (2012 et 2014), de la FA Cup 2011, deux League Cups ou encore du Community Shied 2012.Fini la période de turbulence avec son entraineur Pep Guardiola.

A 33 ans, l'ex capitaine des Eléphants songe à augmenter son capital trophée avec les Citizen. « On regarde toujours devant et comme nous sommes encore en course pour la Ligue des champions et la FA Cup, on fera notre maximum », explique-t-il.

Avant d'ajouter : « avec les joueurs que nous avons, gagner est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et qui nous ont vu batailler avec Manchester United et Chelsea, je pense que c'est quelque chose de très spécial. C'est la raison pour laquelle je veux offrir encore plus de trophées à nos supporters » a indiqué le quadruple ballon d'Or africain

Son retour chez les Eléphants ?

La retraite internationale prise avec les Eléphants suscite beaucoup de commentaires. Surtout avec l'élimination des Ivoiriens au premier tour. Beaucoup pensent que l'ex capitaine des Eléphants est capable de rendre encore d'énormes services sous le maillot ivoire.

Comme l'a fait Lionel Messi, Yaya Touré n'est-il pas capable de revenir sur sa décision et aider les Eléphants à gagner leur ticket pour la prochaine Coupe du monde.

Le joueur lui-même reste muet sur la question. Mais certains proches affirment que Yaya Touré a le cœur qui bat encore pour ce maillot. Son patriotisme ne souffre aucun doute.

Cependant, sa retraite est liée plus à l'environnement entretenu « Yaya peut revenir en sélection si les dirigeants actuels, eux-mêmes, avaient manifesté la volonté.

Mais ceux-ci ne supportant pas le franc-parler du joueur ont vu son départ comme un soulagement pour eux. La preuve, ils n'ont pas levé le petit doigt » fait constater la source.

Avant d'ajouter. « Aujourd'hui, la seule chose qui peut motiver le retour de Yaya Touré, c'est le changement de la classe dirigeante de la Fif ».

Il est clair que le quadruple ballon d'Or s'est définitivement éloigné de la sélection nationale au grand désespoir de ses nombreux fans.