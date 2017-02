Sénégal: Restitution d'une étude sur le rôle de la femme en milieu pastoral, jeudi

communiqué de presse

Dakar — L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) organise un atelier de restitution des résultats de l'étude "Analyse diagnostique du rôle de la femme en milieu pastoral", jeudi à partir de 9h, aux "Résidences Mamoune", annonce un communiqué reçu à l'APS.

Selon la même source, "l'objectif est de dresser la situation exhaustive du rôle de la femme en milieu pastoral, particulièrement dans les zones traditionnellement pastorales des régions de Louga, de Saint-Louis, de Matam et de Tambacounda".

La rencontre réunira des représentants des ministères de l'Elevage et des Productions animales, de la Femme et de la Famille, de l'Environnement et du Développement durable, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de l'Agriculture et de l'Equipement rural, de la Santé et de l'Action sociale, de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM) et le Commissariat à la sécurité alimentaire seront aussi représentés.

Sont également attendus à la rencontre, la coopération espagnole, la coopération italienne, l'Union européenne (UE), la FAO, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), des organisations d'éleveurs, des organisations non gouvernementales, les communes concernées par l'étude, etc.

"L'étude +Analyse diagnostique du rôle de la femme en milieu pastoral+ a été initiée dans le cadre de la seconde phase du projet régional + Initiative eau et sécurité alimentaire en Afrique Phase II+ (IESA II) démarré en 2014", relève le texte.

Il explique que ce projet "prévoit des études pastorales dans différents pays, dont le Sénégal pour permettre d'orienter la conception et la mise en œuvre d'interventions plus ciblées dans le domaine du pastoralisme".

"Durant la première phase de ce projet régional (juin 2007-juin 2013), signale le texte, l'Espagne, dans le cadre du projet +Petite hydraulique villageoise dans le bassin Arachidier+ et par le biais de la FAO, a appuyé le Gouvernement du Sénégal dans la promotion de petites opérations dans les villages."

"Ces interventions, ajoute le communiqué, sont axées sur la maîtrise de l'eau en soutien à la production agricole et au maraîchage et dans le petit élevage. L'objectif était de contribuer à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire et de favoriser la fixation des jeunes au sein de leurs terroirs."

Cette étude relative à l'analyse diagnostique du rôle de la femme en milieu pastoral devra permettre, entre autres, l'accès des femmes du milieu pastoral aux moyens de production, notamment le cheptel, le foncier, les pâturages et la création d'actifs productifs, renseigne le texte.

Selon la même source, elle devra aussi permettre la création d'activités spécifiques gérées par les femmes dans les zones pastorales et leurs liens avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pastoraux.