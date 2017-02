Togo: Renforcer le leadership africain en matière de financement du commerce

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et Ecobank Transnational Incorporated (ETI), dont le siège est au Togo, ont signé mardi un protocole d'accord visant à promouvoir leurs objectifs communs de financement de projets du secteur privé, et des échanges commerciaux avec un point particulier sur les transactions impliquant le commerce et l'investissement dans les pays membres d'Afreximbank où la banque est également présente.

La coopération entre les deux institutions soutiendra les efforts visant à promouvoir le commerce intra-africain, à faciliter le développement industriel et le développement des exportations et à renforcer le leadership africain en matière de financement du commerce, dans le but ultime de transformer le continent Africain.

Dans le cadre de cet accord, Afreximbank et Ecobank concevront des instruments et des solutions financiers conjoints innovants sur mesure pour soutenir les entreprises du secteur privé, les sociétés stratégiques du secteur public ainsi que des petites et moyennes entreprises «PME». Ceci devrait leur permettre de participer efficacement à la production de biens et de services à valeur ajoutée dans les chaînes de valeur nationales, régionales et continentales.

Parmi les initiatives envisagées figurent la création d'un programme de 500 millions de dollars EU destiné à financer les échanges commerciaux entre les pays membres d'Afreximbank où Ecobank exerce ses activités bancaires.

Les deux institutions exploreront également d'autres formes de coopération dans le financement des opérations commerciales sous forme d'exportations et d'importations entre les pays africains où Ecobank est présente.

Ces opérations devront être éligibles aux règles d'interventions d'Afreximbank au travers de co-financement, syndication de prêts, de participation au risque ou par tout autre mode de coopération approprié.

La Banque Africaine d'Import-Export est l'institution multilatérale panafricaine financière dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain.

Elle a été créée en1993 par les gouvernements africains, les investisseurs privés et institutionnels africains et les investisseurs non africains pour financer et promouvoir le commerce intra- et extra-africain.

Depuis 1994, Afreximbank a validé près de 41 milliards de dollars de facilités de crédit pour les entreprises africaines, dont environ 6,2 milliards en 2015.

Afreximbank a enregistré un total bilan de 9.4 milliards de dollars au 30 avril 2016 et sa notation financière est de BBB- (Fitch) et Baa2 (Moody's).