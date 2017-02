Afrique du Nord: L'Algérie choisie pour l'application du programme de renforcement des capacités des pays de la région

Par ailleurs, le secrétaire général de l'OIT, Taleb Errifai, a réitéré l'engagement de l'organisation à consolider le partenariat et la coopération avec l'Algérie pour donner un départ sûr au secteur du tourisme et l'aider par conséquent, à édifier une destination touristique d'excellence".

D'autre part, le ministre de l'aménagement du territoire a estimé que "la statistique officielle dans le domaine touristique représente un facteur essentiel pour améliorer le système de données de tous les pays afin de doter les administrations publiques et le secteur économique d'informations exactes notamment en ce qui a trait à a la situation démographique, social, économique et culturelle dans le cadre du développement durable du tourisme".

Cela implique "le renforcement de la formation et la qualification de la main d'œuvre et l'amélioration des services en fonction de la demande du client", a-t-il poursuivi.

"Le programme ambitieux qui sera couronné en 2019, par la tenue d'une rencontre régionale pour la présentation et l'évaluation de ses résultats contribuera au renforcement de la formation et de la qualification en matière de tourisme", a indiqué M. Nouri qui présidait le lancement officiel du programme de l'Organisation internationale du tourisme (OIT) de renforcement des capacités statistiques des pays de la région.

Alger — Le ministre de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat, Abdelwahab Nouri, a affirmé mardi que l'Algérie a été choisie comme pole pour abriter le programme de renforcement des capacités des pays de la région nord et ouest de l'Afrique au regard du "saut qualitatif" enregistré en matière d'élaboration des systèmes statistiques dans le secteur du tourisme.

