Algérie: Tindouf - La nécessaire sécurisation de la région en eau potable soulignée

Dans la commune d'Oum Laâssel (170 km de Tindouf), et au terme de sa tournée de travail, le ministre a visité la salle de projection "Amnir Tourath" relevant du musée de l'Office du Parc culturel, avant d'inspecter le projet d'une station d'épuration des eaux usées (70% d'avancement) et de présider une cérémonie de remise de matériels destinés à la décharge publique de la commune.

Le ministre a, au niveau de la Maison de l'environnement, présidé une cérémonie de remise d'équipements audio-visuels au profit de 37 clubs verts de la wilaya, dans le cadre d'une convention entre son département et le secteur de l'Education nationale, et visant à aider les clubs verts des établissements pédagogiques.

La station de déminéralisation de l'eau potable de Tindouf, d'un cout de 1,9 milliard DA et offrant une capacité de production quotidienne de 10.500 m3 d'eau traitée, extensible à 15.000 m3, a été mise en service mardi par le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement.

M. Ouali a, sur site, appelé à accélérer les chantiers pour livrer le projet dans les délais impartis, à rénover les différents réseaux raccordant les forages aux stations de pompage et de distribution, en vue de sécuriser la distribution de l'eau et éviter les déperditions.

Il a indiqué que ce projet, reliant le champ de captage de Hassi Abdallah à la station de déminéralisation de l'eau potable de Tindouf, permettra d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable et la lutte contre les infiltrations et déperditions de l'eau.

Après avoir appelé les responsables du secteur à déployer davantage d'efforts pour atteindre les objectifs escomptés et visant à assurer une alimentation en eau potable 24/24 heures, le ministre s'est enquis, à la lumière d'un exposé de l'Agence nationale des ressources hydriques (ANRH), de la situation et des perspectives des ressources en eau, ainsi que de la 3ème phase du plan directeur de l'eau potable et des eaux usées exposé par le bureau d'études "Sidat".

