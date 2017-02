Le Caire — La sélection algérienne seniors a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre par équipes des championnats d'Afrique de cyclisme sur route, mardi à Louxor (Egypte).

Conduite par l'expérimenté Azzedine Lagab, la sélection algérienne a pris la deuxième place de la course (57 Km), devancée par l'Erythrée, championne d'Afrique pour la septième fois consécutive, alors que la médaille de bronze est revenue à l'Ethiopie.

La sélection algérienne seniors est composée d'Abdellah Benyoucef, Azzedine Lagab, Belmokhtar Abdelkader, Hamza Yacine, Abderrahmane Mansouri, Islam Mansouri, Bouchlaghem Abderrahmane et Abderraouf Bengayou.

Trois spécialités sont au programme de cette compétition africaine qui se poursuivra jusqu'au 17 février, à savoir deux épreuves de course contre la montre par équipes et individuel élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23, ainsi qu'une épreuve de course en ligne élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23.

La dernière édition disputée en 2015 avait été organisée à Casablanca (Maroc) avec la participation de 31 nations dont l'Algérie.