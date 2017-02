Afrique: La FANAF tient son assemblée générale au Maroc

Les travaux de la quarante-et-unième Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurances de droit national africaines (FANAF) se sont ouverts, lundi à Marrakech, avec la participation de quelque 1.300 professionnels du monde de l'assurance et de la réassurance en provenance de 59 pays d'Afrique et d'ailleurs.

Organisée du 13 au 16 février sous le thème «Enjeux réglementaires et défis opérationnels : quelle stratégie pour l'assurance africaine au cours de la prochaine décennie?», cette rencontre est l'occasion de poser les jalons de la mise en place de l'assurance électronique dans les pays de la zone de Conférence interafricaine des marchés d'assurances (CIMA) et de traiter, entre autres, de sujets portant sur la réassurance et la notation financière.

La classe moyenne africaine, qui représente 34% de la population du continent, peut constituer un nouveau marché pour les produits de prévoyance et assurance-vie, a noté le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance (FMSAR), Mohamed Hassan Bensalah, à l'ouverture de ces assises qui se tiennent pour la première fois dans un pays maghrébin.

Il a précisé que l'Afrique représente aujourd'hui seulement 1,5% du marché global de l'assurance pour une population qui compte pour 13% de la population mondiale.

En protégeant les entreprises et les ménages, l'assurance contribue à réduire le risque de crédit et à financer les économies nationales, a déclaré M. Bensalah, faisant observer à cet effet que les compagnies d'assurances au Maroc sont devenues le premier créancier du Trésor avec 30% de la dette intérieure.

Pour sa part, le président de la FANAF, Adama Ndaye, a mis en valeur l'expérience marocaine en la matière, notant que malgré son étendue, la zone CIMA, constituée de 14 pays, «demeure un acteur modeste de l'assurance africaine comparativement à des géants comme l'Afrique du Sud ou le Maroc».

Avec plus de 60 nationalités attendues, cette rencontre connaît la participation des plus grandes compagnies d'assurances et de réassurance mondiales et la présence de plusieurs sommités dans le domaine.

Créée en 1976, la FANAF regroupe près de 200 sociétés d'assurances, de réassurance et des fonds de garantie automobile de 29 pays.