Afrique: Algérie-Mauritanie - Volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle

Alger — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, et le ministre mauritanien de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Technologies de l'information et de la communication, Dia Moctar Malal, ont fait part mardi à Alger de leur "volonté commune" de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la formation et de l'enseignement technique et professionnel.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'entretien, le ministre mauritanien a salué l'Algérie pour "l'appui et l'intérêt" qu'elle marque de "façon constante" en matière d'assistance technique en direction de la Mauritanie.

Pour sa part, M. Mebarki a indiqué que les deux pays ont convenu de poursuivre la réalisation du programme de coopération en cours et de l'étoffer, en privilégiant, notamment, la formation de formateurs, le jumelage entre établissements de formation et les échanges en matière de programmes pédagogiques.

Les deux parties sont félicitées, par la même occasion, de la signature le 20 décembre dernier à Alger, d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels, en marge des travaux de la Haute commission mixte algéro-mauritanienne.

Elles ont exprimé, dans ce cadre, leur volonté commune de donner une "forte impulsion" au programme de coopération en cours, à la faveur du nouveau cadre juridique qui régit les échanges en matière de formation professionnelle entre les deux pays.