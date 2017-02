Maroc: Mise en valeur du patrimoine urbain de Tanger

Des experts marocains et étrangers ont mis en exergue, lundi à Tanger, la valeur universelle exceptionnelle potentielle du patrimoine urbain de la ville du Détroit, dont sa situation géographique stratégique, son paysage historique et son patrimoine urbain et architectural remarquable.

"Le patrimoine urbain historique de Tanger témoigne de l'histoire exceptionnelle d'un établissement humain côtier plusieurs fois millénaire, dont la situation géographique stratégique, au carrefour entre deux continents, l'Afrique et l'Europe, ainsi que de deux mers, l'Océan Atlantique et la Méditerranée, a favorisé la convergence et l'apparition d'une remarquable diversité de cultures et de croyances, qui s'expriment encore de nos jours à travers un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel", a souligné le spécialiste du programme Unité Etats arabes du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Karim Hendili, qui s'exprimait lors des travaux du 2ème atelier de réflexion sur le projet d'inscription du patrimoine de Tanger sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Située le long du littoral, la ville de Tanger constitue un point de passage incontournable des flux commerciaux et de migration, un lieu de mémoire au centre des rivalités et des enjeux diplomatiques, commerciaux et militaires mondiaux et un espace d'échanges et de coexistence, ainsi qu'une source de spiritualité et de création, a mis en avant M. Hendili.

Et de préciser que les sites archéologiques préhistoriques, le site d'intérêt biologique et écologique du Cap Spartel, le Parc urbain de Perdicaris, la vieille montagne, le plateau du Marshan, la médina, le port, la baie de Tanger, la colline du Charf et le Cap Malabata contiennent les éléments qui forment le paysage urbain historique exceptionnel de Tanger, appelant à protéger ces monuments et à conserver le territoire de la ville du Détroit.

Par ailleurs, le responsable a assuré que l'inscription du site de Tanger sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO devrait promouvoir l'aménagement du territoire et favoriser la reconnaissance et la mise en valeur du patrimoine urbain exceptionnel de la ville.

Dans une déclaration à la MAP, Bernard Toulier, expert auprès de l'UNESCO, a souligné que cette rencontre se veut une occasion pour évaluer le travail accompli depuis le premier atelier, tenu en novembre dernier à Tanger, et apporter une assistance scientifique et technique à l'équipe chargée du projet d'inscription de Tanger au patrimoine mondial de l'UNESCO, en vue de mettre, en premier temps, le patrimoine urbain de Tanger sur la liste indicative du patrimoine mondial et de planifier les prochaines étapes du projet d'inscription sur la liste du patrimoine mondial.

Dans ce contexte, l'expert a souligné que la première édition de cet atelier international a permis d'aboutir à la définition de la vue potentielle du bien, d'aborder les premières questions quant aux conditions d'intégrité et d'authenticité, d'ébaucher les futures limites du bien et de poser les bases d'une discussion au sujet de la protection et de la conservation du territoire qui forme le bien, notant que l'équipe de projet a pu définir un certain nombre d'attributs qui constituent des éléments forts portant la valeur universelle dudit patrimoine

Cette rencontre de deux jours, organisée sous l'égide de l'UNESCO, dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le ministère de la Culture, sera également ponctuée de débats autour de plusieurs thèmes, dont "Le patrimoine classé et inscrit de Tanger", "Les autres biens à valeur patrimoniale de Tanger, un potentiel à exploiter", "Regard scientifique sur le travail accompli par l'équipe technique et proposition d'axes d'amélioration", "Authenticité et intégrité du bien de Tanger" et "Evaluation et finalisation de l'ébauche de l'analyse comparative de Tanger".