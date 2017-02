Burundi: Le ministre burundais en Ouganda pour encourager les réfugiés au retour

Les amoureux ne sont plus à mesure de fêter la Saint-Valentin comme auparavant. Les cadeaux, dîners… Plus »

Ceux qui voudraient rester en Ouganda, ces réfugiés, nous devrons les diriger vers l'immigration. On leur donnera un visa pour rester ici trois mois et si leur visa est expiré nous leur demanderons gentiment de rentrer », a-t-il averti.

« Le Burundi est en train de retrouver la paix et bientôt les négociations seront conclues et nous comptons sur tous les réfugiés pour qu'ils rentrent chez eux après.

Le ministre burundais de l'Intérieur et de la Formation patriotique a entamé une visite en Ouganda mardi 14 février. Il est notamment accompagné de différents acteurs burundais en charge du rapatriement et de la réinstallation des réfugiés. L'objectif de cette visite est de convaincre ceux qui ont fui la crise - 45 000 Burundais se trouvent en Ouganda selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) - que toutes les conditions pour eux sont réunies pour rentrer.

