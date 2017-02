Maroc: Vicente Amigo invité de marque des "musiques sacrées" de Fès

Des experts marocains et étrangers ont mis en exergue, lundi à Tanger, la valeur universelle… Plus »

«La médina de Fès deviendra neuf jours durant, comme à l'accoutumée, le cœur battant et le creuset d'expressions artistiques, de réflexions philosophiques, d'échanges précieux susceptibles de nourrir une communauté d'esprit établie sur la reconnaissance de la différence comme richesse», souligne Abderrafih Zouitene, président du Festival et de la Fondation Esprit de Fès.

Il est, par ailleurs, à noter qu'après l'hommage rendu à l'Inde en 2016, cette édition du festival mettra à l'honneur la Chine qui présentera officiellement quelques-unes de ses grandes expressions millénaires et dont l'une des plus prestigieuses troupes donnera le coup d'envoi de l'événement.

Lors de sa tournée en Espagne, l'artiste américain qui se produit sur scène à raison de 200 concerts par an depuis 1974, avait présenté Vicente comme étant le joueur le plus doué de la guitare espagnole.

En 1988 et 1989, il remporte trois des principaux concours internationaux de guitare flamenca : La Union (1988), BADAJOZ (1988) et Cordoue (1989). C'est en partie grâce au grand guitariste américain de jazz Pat Metheny, qu'il a pu se forger une réputation internationale.

De nombreuses stars sont attendues pour cette 23ème édition, dont notamment la chanteuse libanaise Majda El Roumi, sa compatriote Yasmin Hamdane, Mehdi Nassouli et Titi Robin, en plus du grand guitariste flamenco, Vicente Amigo qui se produira le 18 mai à «Place Bab Makina».

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.