Algérie: Oran - Exposition de dessins et aquarelles réalisés par des enfants cancéreux

Pour le directeur du musée, Salah Amokrane, "l'organisation des ateliers ayant abouti à cette exposition et le catalogue que nous avons confectionné était une priorité pour nous pour tisser des liens avec toutes les franges de la société algérienne, notamment celle-ci très sensible, et nous continuerons à l'avenir d'initier ce genre de manifestations".

L'artiste peintre, Salaa Abdelkader, qui les a accompagnés bénévolement et confectionné leurs oeuvres lors d'ateliers organisés durant le mois de décembre 2016 au centre anti-cancer, a indiqué à l'APS que "le dessin aide les enfants à oublier, un tant soit peu, leur maladie et les ateliers représentent pour eux une sorte d'évasion de leur quotidien morose".

La fierté se lisait sur le visage des présents à la vue de leurs dessins exposés sur les cimaises du musée et recueillis dans un catalogue avec leurs noms et des légendes devant chaque dessin.

Un espoir qu'ils expriment à travers des dessins et des aquarelles représentant des paysages naturels dont la mer, poissons, oiseaux, fleurs et autres éléments de la vie.

Un catalogue réunissant les photographies des œuvres réalisées par les enfants cancéreux âgés entre 5 et 15 ans, a été confectionné à cette occasion par le musée Ahmed Zabana et offert aux artistes en herbe qui souffrent au quotidien, mais qui gardent l'espoir de guérison.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.