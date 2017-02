Algérie: Algérie-Hongrie - Volonté de relancer la coopération universitaire

Estimant "nécessaire" de renforcer la coopération interuniversitaire, elle a relevé l'existence d'un "potentiel important dans la participation conjointe (Algérie et Hongrie) dans d'autres programmes de l'Union européenne comme ceux intitulés Ersamus et Horizon 2020".

Mme Helga a souligné qu'entre l'Algérie et la Hongrie, il "y a forte histoire d'échanges d'expertise durant les années 70-80 où plusieurs milliers de coopérants hongrois travaillaient en Algérie (...) et des experts algériens ont suivi des formations professionnelles en Hongrie".

"Les gouvernements hongrois et algérien tendent à relancer leur coopération universitaire car c'est très avantageux du point de vue économique", a indiqué la responsable lors d'une rencontre avec des représentants du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

