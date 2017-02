Burkina Faso: Bons du Trésor - Un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions retenues de 55,56%

communiqué de presse

L'émission de Bons du Trésor portant sur un montant de 35 milliards et sur une durée de un an de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Burkina Faso a connu un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions retenues de 55.56% soit 19,446 milliards, dont 0 en ONC, a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué

L'appel d'offres, lancé le 10 février 2017, suivant un système d'enchères à taux multiples, a enregistré 15 participants pour 25 soumissions.

Selon le compte rendu d'adjudication de bons du trésor parcouru par LEJECOS, le montant global des soumissions est 21,696 milliards soit un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 61,99%, dont 0 en ONC.

Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 6.5000 % et 6.2637 %. Cette opération est composée d'une seule et unique tranche. Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au mardi 13 février 2018.