Angola: Le MAPTSS procède au lancement du processus de service domestique

Luanda — Le Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale (MAPTSS) a procédé mardi, à Luanda, au lancement officiel du programme de formation, enregistrement et sensibilisation pour les employeurs, les partenaires et la communauté au sujet du processus d'enregistrement du service domestique.

Intervenant à l'acte d'ouverture de la campagne sur le processus d'enregistrement des travailleurs domestiques avec les partenaires sociaux, le directeur du cabinet juridique, Jésus Maiato, a expliqué que le processus visait à compléter le décret présidentiel 155-16, du 9 août, établissant le régime juridique du travail domestique et de la protection sociale.

Jésus Maiato a dit que dans le cadre des relations juridico-laborieuses de caractère spécial, conformément aux dispositions de la loi nº7/15 juin, le MAPTSS offre des services qui peuvent assurer et protéger le droit des travailleurs domestiques dans la sécurité sociale.

Le responsable a informé que seraient disponibles environ quatre-vingt (80) postes d'assistance et ventes de carnets à ce sujet au niveau national entre les services municipaux et provinciaux de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), des centres de formation professionnelle, des centres locaux d'entrepreneuriat et des services d'emploi ( CLSE).

Selon lui, l'employeur et l'employé doivent se faire enregistrer à l'INSS, où sont couverts tous les travailleurs nationaux ou étrangers résidents, âgés de 18 ans ou plus, qui exercent leurs fonctions dans des ménages ou similaires.

Il a souligné qu'à l'acte d'inscription, le responsable devrait déclarer sur le formulaire de demande le régime contributif, qui lui permettra d'accéder aux prestations sociales.

Pour adhérer à l'inscription, l'employeur et le travailleur, ou la personne indiquée devrait se rendre à l'un des locaux d'assistance disponibles et obtenir le formulaire d'inscription et le carnet du travailleur pour le remplir.

Après la remise des documents, il doit attendre le contact de l'INSS dans le sens de prélever le numéro d'inscriptions dans la Sécurité sociale à l'endroit où il a fait l'inscription.

Il alerte que le remplissage du formulaire d'inscription et du carnet du travailleur doit être fait par l'employeur et l'employé dans les locaux d'assistance, ce qui nécessite la présence des deux.

Il a ajouté que les carnets seraient vendus à 500 kwanzas et pour éviter sa commercialisation dans les rues, car il est destiné l'employeur.

"Pour l'inscription, il est nécessaire que l'employeur présente sa copie de la carte d'identité et de son fonctionnaire", a-t-il précisé.

Le processus prendra au moins six mois pour son traitement. Le MAPTSS contrôle plus de 300 travailleurs domestiques.