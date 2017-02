Sénégal: Faut-il Brûler le Haut Conseil de la Magistrature ?

Le personnel des missions de maintien de la paix de l'armée et de la gendarmerie nationale… Plus »

Le faisant, avec les griefs qu'il articule, il se retrouve paradoxalement dans l'antichambre pour ne pas dire comme prévenus devant le Haut Conseil qu'il a décrié, et qui ainsi va statuer en matière disciplinaire et cette fois composé par ses pairs. Quels pairs ?

Le métier de magistrat est encadré par un statut que fait un certain nombre d'obligations et astreint ceux qui l'exercent à des contraintes au regard de leur qualité, y compris dans leur environnement social.

Il faut le dire dès à présent, ceci n'a rien à voir avec le choix pour quelqu'un d'épouser le corps des magistrats et d'exercer cette fonction hautement délicate, car comme le dit le coran « Dieu seul est le plus juste des juges ». Mais ici, il faut préciser tout de suite, que nous parlons du jugement des hommes.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.